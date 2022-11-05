Гендиректор «Сочи»: «Должны были выигрывать у «Спартака», потеряли очки. Все понимают, что эпизод с Соболевым – ошибка»

Дмитрий Рубашко считает, что был ближе к победе, чем .

Матч 16-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

«По крайней мере, мы должны были выигрывать, играли во втором тайме лучше. Моменты были, к победе были более близки.

Считаю, что потеряли очки. Мы всем игрокам благодарны, думаю, что победы будут. То, что не повезло где-то, нужно было реализовывать.

Вроде на 24-й минуте «Спартак» должен был оставаться в меньшинстве. В прошлой игре тоже пенальти не было, но пробивали.

Понятное дело, но что уж теперь, никто не вернет вам ни ничью, ни победу, каждый должен заниматься своим делом более профессионально. Но нам надо было забивать, забили бы – выиграли бы.

Самый явный эпизод был с – локоть, стопроцентная желтая карточка. Вторая [желтая] карточка и удаление.

Я думаю, что она есть, все вокруг понимают, что это ошибка. Я думаю, что арбитр сам проанализирует, поймет, но нам забивать надо», – сказал генеральный директор сочинцев.

«Сочи» почему-то отрицает увольнение Гаранина. Проговорились футболисты, тренера не было на матче со «Спартаком»