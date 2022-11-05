Судья не удалил Соболева за удар локтем в ухо Юсупову. У форварда «Спартака» уже была желтая

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Артур Юсупов Игорь Федотов Артем Чистяков Александр Соболев Сочи Футбол

Александр Соболев избежал удаления в первом тайме матча с «Сочи».

На 25-й минуте матча 16-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм) нападающий «Спартака» во время верховой борьбы за мяч ударил полузащитника южан Артура Юсупова локтем в ухо. К этому моменту у форварда уже была желтая карточка – он получил ее на 12-й минуте.

Главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение не показывать игроку вторую желтую за этот эпизод.

Бывший судья Игорь Федотов считает, что Чистяков принял неверное решение.

«Ошибается Чистяков. В данном эпизоде следовало показать Соболеву вторую желтую карточку и удалить его с поля за применение рук в борьбе за мяч.

Правильное решение: желтая карточка (у игрока «Спартака» она вторая) – удаление», – написал Федотов в своем телеграм-канале. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: скриншот «Первый спорт» из трансляции «Матч Премьер»

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