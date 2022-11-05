Ротенберг о моменте Соболева и Юсупова: «100% фол. Мог травмировать игрока «Сочи»

Владелец считает, что нарушил правила на .

«Сочи» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир .

На 25-й минуте игры нападающий во время верховой борьбы за мяч ударил полузащитника южан локтем в ухо. К этому моменту у Соболева уже была желтая карточка – он получил ее на 12-й минуте.

Главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение не показывать игроку вторую желтую за этот эпизод.

«100% фол. Мог травмировать нашего игрока. Ребята молодцы, боролись до конца!» – заявил Борис Ротенберг.