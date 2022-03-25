Карпин про РПЛ: «Спортивный принцип уже нарушен. «Краснодару» и «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать»

оценил решение РФС не вводить мораторий на вылет и не расширять РПЛ.

– , гендиректор , сказал, что правильно решение РФС не вводить мораторий и не расширять лигу, так как это нарушит спортивный принцип. А сейчас он не нарушен?

– Я ранее говорил, что спортивный принцип уже нарушен. Чего еще надо нарушать, если уезжают 9 игроков из «Краснодара», а из «Ростова» – 6? Это случайность? Уехали из-за закрытия аэропортов.

Давайте так: «Краснодару» и надо ездить на поезде, а кому-то можно летать. Тут принцип уже нарушен. Менеджмент тут ни при чем.

«Зенит» сейчас борется за чемпионство. Давайте представим, что такая ситуация произошла с ними и аэропорт закрывают там. И вот уезжают их иностранцы, что бы они тогда делали? Что бы тогда говорил Александр Иванович? Нарушен спортивный принцип? Каждый смотрит только исходя из своих интересов.

– Позиция такая, что если ввести мораторий и расширить лигу, то спортивный принцип еще больше нарушится.

Еще больше не бывает, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Предлагаем реформу формата РПЛ: Головин – за сокращение лиги, Романцов против матчей в холод, есть вариант с расширением