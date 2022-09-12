Николай Левников – Карпину: «Судьям дали инструкции поднять планки единоборств. Но это не означает превращение футбола в вольную борьбу»

Николай Левников ответил на высказывания Валерия Карпина о судействе.
Главный тренер «Ростова» и сборной России в недавнем интервью заявил, что судейские трактовки превращают футбол в баскетбол: «Тебя задевают мизинцем, и это фол».
«Футбол – контактный вид спорта, поэтому департамент судейства перед началом сезона дал инструкции арбитрам по поднятию планки допустимых единоборств.
Но это не означает превращение футбола в вольную борьбу, футболисты не должны переходить грань допустимого уровня контакта.
Если задержка становится причиной падения игрока, очевидно препятствует сопернику сыграть в мяч или движению к мячу, это является нарушением правил и должно быть наказано в соответствии с правилами игры», – сказал главный инструктор судейского комитета РФС.