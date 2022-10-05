Карпин, Слуцкий, Овчинников вошли в комитет сборных, председатель – 95-летний Симонян. Кавазашвили – вне комитета по этике

утвердил состав нескольких футбольных комитетов.

Председателем комитета сборных команд стал 95-летний , заместителем – Андрей Лексаков.

В состав комитета вошли , , Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семен Андреев, , Олег Корнаухов, Максим Савостин и .

Также произошли изменения в составе комитета по этике. Председателем назначен Андрей Стукалов, заместителем – Игорь Фатов. Бывший вратарь и сборной СССР Анзор Кавазашвили в комитете более не состоит.

Председателем комитета профессионального футбола стал президент Премьер-лиги Александр Алаев. В него вошли среди прочих гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, президент Григорий Иванов, генеральный директор Владимир Хашиг, заместитель гендиректора Максим Погорелов, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и президент ФНЛ Наиль Измайлов.