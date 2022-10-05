Карпин, Слуцкий, Овчинников вошли в комитет сборных, председатель – 95-летний Симонян. Кавазашвили – вне комитета по этике
РФС утвердил состав нескольких футбольных комитетов.
Председателем комитета сборных команд стал 95-летний Никита Симонян, заместителем – Андрей Лексаков.
В состав комитета вошли Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семен Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин и Сергей Овчинников.
Также произошли изменения в составе комитета по этике. Председателем назначен Андрей Стукалов, заместителем – Игорь Фатов. Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в комитете более не состоит.
Председателем комитета профессионального футбола стал президент Премьер-лиги Александр Алаев. В него вошли среди прочих гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, президент «Урала» Григорий Иванов, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, заместитель гендиректора «Зенита» Максим Погорелов, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и президент ФНЛ Наиль Измайлов.
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