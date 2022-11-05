Гвардиола о состоянии Холанда: «Ему намного лучше. Он начинает тренироваться»

рассказал о состоянии .

«Ему намного лучше. Мы примем решение сегодня (4 ноября – прим. Sports.ru).

Он начинает тренироваться, это хороший шаг. У нас сегодня (4 ноября – прим. Sports.ru) тренировка, а там посмотрим», – заявил главный тренер горожан.

Напомним, норвежский форвард получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:0) и был заменен в перерыве. После этого Эрлинг пропустил две игры. Подробную статистику Холанда можно найти здесь.

Матч – «Фулхэм» состоится сегодня, начало – в 18:00 по московскому времени.