Гвардиола о состоянии Холанда: «Ему намного лучше. Он начинает тренироваться»

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Пеп Гвардиола рассказал о состоянии Эрлинга Холанда.

«Ему намного лучше. Мы примем решение сегодня (4 ноября – прим. Sports.ru).

Он начинает тренироваться, это хороший шаг. У нас сегодня (4 ноября – прим. Sports.ru) тренировка, а там посмотрим», – заявил главный тренер горожан.

Напомним, норвежский форвард получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:0) и был заменен в перерыве. После этого Эрлинг пропустил две игры. Подробную статистику Холанда можно найти здесь.

Матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» состоится сегодня, начало – в 18:00 по московскому времени.

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