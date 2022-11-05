Гвардиола о словах Златана про Холанда: «Он прав, мое эго выше любого игрока. Я сказал: «Эрлинг, больше никаких голов, иначе в газетах не будут говорить только обо мне»

отреагировал на слова о будущем .

Нападающий так охарактеризовал форварда «Манчестер Сити»: «Новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери. Сможет ли он прогрессировать, зависит от эго Гвардиолы – позволит ли он ему стать больше, чем он сам».

«Он прав, он совершенно прав. Мое эго в этом клубе, в этой команде выше любого другого человека, любого игрока. Мне не нравится, когда Эрлинг забивает три гола, и все хайлайты достаются ему. Я так завидую! Честно, я очень завидую!

Я сказал: «Эрлинг, пожалуйста, больше никаких голов, иначе в газетах не будут говорить обо мне и только обо мне.

Он [Ибрагимович] прав, он прекрасно меня знает. Может быть, он сможет написать еще одну книгу», – сказал главный тренер .

Напомним, Златан и Пеп работали вместе в «Барселоне».