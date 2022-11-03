Ибрагимович о Холанде: «Новая версия Индзаги, Трезеге и Вьери. Сможет ли он прогрессировать, зависит от эго Гвардиолы – позволит ли он ему стать больше, чем он сам»

высказался об .

«Он очень умный игрок. Он не делает того, на что не способен. Он не спускается вниз, чтобы получить мяч, а ждет перед воротами, чтобы все решить.

Он напоминает мне таких игроков, как Индзаги, , Бобо Вьери. Это новая версия этих игроков.

Сможет ли Гвардиола заставить его прогрессировать дальше? Это зависит от эго Гвардиолы – позволит он ему стать больше, чем он сам, или нет», – сказал нападающий .

Напомним, Златан работал с Пепом в «Барселоне».