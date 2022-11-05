Пельистри о Роналду: «Криштиану впечатлил меня, он всегда приходит одним из первых и уходит одним из последних. Кроме того, он очень человечен»

рассказал, чем его впечатлил Криштиану Роналду.

«Что в привлекло мое внимание больше всего? Когда я увидел его, он произвел на меня впечатление, он всегда приходит одним из первых и уходит одним из последних, об этом часто говорят, но я убедился в этом.

Кроме того, он очень человечен. Несмотря на то, что он одна из самых больших футбольных звезд в мире, он всегда внимателен ко всему. Он всегда здоровается со мной и спрашивает о моей травме, он невероятный человек, и мы уже знаем, что он из себя представляет как игрок», – сказал полузащитник .