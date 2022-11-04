Криштиану Роналду: «7-й номер – мифический в «МЮ». Фергюсон сказал мне его взять – он знал, что я должен носить эту футболку»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Алекс Фергюсон премьер-лига Англия стиль Футбол

Криштиану Роналду высказался о важности седьмого номера в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» выпустил материал о седьмом номере и его истории. Для него «Манчестер Юнайтед» взял интервью у Роналду, который сейчас играет под номер 7, а также у бывших игроков – в частности, у Эрика Кантона и Дэвида Бекхэма.

«Все футболисты знают, как в Манчестере, так и во всем мире, что семь – мифический номер в этом клубе. Вначале, когда подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», я очень нервничал, увидев полный стадион. Страсть болельщиков меня поразила.

Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты возьмешь седьмой номер». Такой момент никогда не забудешь.

Я знал историю седьмого номера в клубе, но в то же время чувствовал себя хорошо, ведь опытный тренер и человек знал, что Криштиану – именно тот, кто должен носить эту футболку», – рассказал португалец.

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