Алессандро Дель Пьеро: «Не связываю проблемы «Юве» с уходом Роналду. Это не главное»
Алессандро Дель Пьеро не связывает проблемы «Ювентуса» с уходом Криштиану Роналду.
«Такой игрок, как Криштиану, притягивает много внимания – на всех уровнях. После его ухода потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы «Ювентуса» с его уходом.
Возможно, это часть перестройки, которая была необходима клубу. Уход Роналду – не главная проблема, которую нужно решить», – сказал экс-форвард «Ювентуса».
Роналду играл за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне «Юве» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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