Алессандро Дель Пьеро: «Не связываю проблемы «Юве» с уходом Роналду. Это не главное»

не связывает проблемы «Ювентуса» с уходом .

«Такой игрок, как Криштиану, притягивает много внимания – на всех уровнях. После его ухода потребовались некоторые изменения, но я не связываю проблемы «Ювентуса» с его уходом.

Возможно, это часть перестройки, которая была необходима клубу. Уход Роналду – не главная проблема, которую нужно решить», – сказал экс-форвард «Ювентуса».

Роналду играл за с 2018 по 2021 год, а затем перешел в . В этом сезоне «Юве» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.