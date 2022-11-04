Маскот «Сосьедада» пародировал празднование гола Роналду после матча с «МЮ»

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Маскот «Реал Сосьедад» Txurdin пародировал Криштиану Роналду после матча с «Манчестер Юнайтед».

Испанский клуб проиграл «МЮ» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы (0:1), но в итоге вышел в плей-офф с 1-го места.

После финального свистка Txurdin прыгал перед одной из трибун с болельщиками «Сосьедада», имитируя празднование гола Роналду.

Болельщики в ответ кричали ему siiii! (в переводе с испанского – «да») – таким возгласом Криштиану отмечает забитые мячи.

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