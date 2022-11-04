У Роналду 6 баллов от Sky за игру с «Сосьедадом» – меньше только у ван де Бека. Лисандро – лучший в «МЮ»
Криштиану Роналду получил 6 баллов от Sky Sports за игру «Ман Юнайтед» в Лиге Европы.
Худшую оценку в «Манчестер Юнайтед» получил полузащитник Донни ван де Бек – 5 баллов.
В шесть баллов из десяти оценили игру защитника Люка Шоу, а также полузащитников Кристиана Эриксена и Бруну Фернандеша. Нападающий Маркус Рэшфорд и полузащитник Скотт Мактомини, вышедшие на замену, тоже получили по шесть баллов.
Вратарь Давид Де Хеа, защитники Диогу Далот и Виктор Линделеф, полузащитник Каземиро и вингер Алехандро Гарначо получили по семь баллов.
Лучшим игроком «МЮ» в этой игре был признан Лисандро Мартинес – ему поставили 8 баллов.
Фред и Харри Магуайр, вышедшие на замену, остались без оценок.
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