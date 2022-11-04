Зайнутдинов о слабой реализации ЦСКА: «Федотов шутит, что нам надо в церковь сходить, а мне лично в мечеть»

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, как команда реагирует на низкую реализацию моментов.

– Федотов тоже часто говорит про плохую реализацию моментов. Есть понимание, как это исправлять?

– Владимир Валентинович уже шутит, что нам надо в церковь сходить, а мне лично в мечеть!

А если серьезно, то он советует нам быть хладнокровнее. Самое главное, что голевые моменты вообще есть, это хороший знак.

А реализация обязательно придет, просто надо и дальше полностью выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче и проявить терпение, – отметил футболист.