Александр Соболев: «Мечта поиграть в Европе осталась. В Англию уже не очень хочу, повзрослел – лучше Италия или Германия»

заявил о желании попробовать силы в Европе.

– Будет предложение из Европы – будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась – 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать.

– Куда хочется?

– Сейчас чуть повзрослел – в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.

За время в «Спартаке» не слышал об интересе ко мне. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.

– Каррера оценил тебя в 20 млн евро.

– Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно, – сказал форвард .