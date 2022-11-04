Александр Соболев: «Мечта поиграть в Европе осталась. В Англию уже не очень хочу, повзрослел – лучше Италия или Германия»
Александр Соболев заявил о желании попробовать силы в Европе.
– Будет предложение из Европы – будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась – 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать.
– Куда хочется?
– Сейчас чуть повзрослел – в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию.
За время в «Спартаке» не слышал об интересе ко мне. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.
– Каррера оценил тебя в 20 млн евро.
– Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно, – сказал форвард «Спартака».
Комментарии