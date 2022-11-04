Александр Соболев: «Мечта поиграть в Европе осталась. В Англию уже не очень хочу, повзрослел – лучше Италия или Германия»

Теги Спартак премьер-лига Россия Кристал Пэлас Александр Соболев Футбол

Александр Соболев заявил о желании попробовать силы в Европе.

– Будет предложение из Европы – будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась – 100%. Просто понимаю, что сейчас это будет тяжело сделать.

– Куда хочется?

– Сейчас чуть повзрослел – в Англию уже не очень хочу. Лучше в Италию или Германию. 

За время в «Спартаке» не слышал об интересе ко мне. Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят.

– Каррера оценил тебя в 20 млн евро.

– Может, завысил чуть-чуть. А может, и сильно, – сказал форвард «Спартака».

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