Тренер «Химок» после 2:0 с «Оренбургом»: «Еще перед матчем сказал, что мы выиграем. Дальше будет больше»

Тренер «Химок» заявил, что был уверен в победе над в 16‑м туре Мир .

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Подмосковный клуб прервал серию из 15 матчей без побед во всех турнирах. Главный тренер «Химок» не мог руководить командой со скамейки из‑за дисквалификации.

«Эмоции только положительные. Мы сейчас выжаты, очень долгожданная победа. Хочу поздравить всех болельщиков, идем дальше.

После матча еще не общался с Гогниевым, но во время матча мы совещались, кого поменять, кто на замену выйдет. У нас в каждой игре были моменты, чтобы забивать, но не получалось. В этом матче первый момент тоже был у нас. Была уверенность, что мы выиграем, еще перед матчем об этом сказал.

Мы знали, что Аюпов не примет участия, но мы играем в свою игру. Конечно, есть что исправлять, совершенству нет предела, нам еще далеко до него. Команда в футболе – живой организм.

Нужно время, чтобы затянулось. Сейчас немного поймали игру, думаю, дальше будет больше», – сказал .