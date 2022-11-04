Глушаков о приглашении священника «Химками»: «Нормальное явление. Я верю в Бога. Не надо на эту тему разговаривать»

прокомментировал решение «Химок» пригласить священника на стадион.

«Я верю в Бога. Для меня это нормальное явление. Знаю, что к Юрию Семину в «Локомотиве» еще приезжали священники. И на базу тоже.

Это нормальное явление. Кто-то верит в бога, у каждого своя религия. Не надо на эту тему разговаривать», – сказал полузащитник и капитан «Химок».

Ранее сообщилось, что пригласили священника для того, чтобы снять проклятье с команды на фоне неудачных результатов.

Сегодня «Химки» прервали 15-матчевую серию без побед, победив «Оренбург» (2:0).