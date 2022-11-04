Тренер «Оренбурга» о 0:2 с «Химками»: «Приехали покатать мяч и поиграть в футбольчик. Такая игра – абсурд»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Химок» со счетом 0:2.

– В футболе ты играешь ради голов. Мы приехали покатать мяч, поиграть в красивый футбол, сделать 150 передач назад и думать, что соперник сам себе забьет гол.

играли дисциплинированно сзади. Соперник, который проиграл несколько матчей с крупным счетом, концентрируется больше на игре в обороне, хорошо выходили вперед. Мы были недостаточно агрессивными в штрафной. Мы приехали покатать мяч и поиграть в футбольчик.

Почему не удалось изменить ситуацию по ходу матча? Такой настрой, когда ты думаешь, что все будет легко, после 20 минут соперник начинает бегать, агрессивнее играть.

Нужно думать об этом раньше, во время разминки. По ходу матча тяжело менять настрой. Я очень расстроен и зол, потому что такая игра с нашей стороны – это абсурд.

– Насколько повлиял выбор бутс на игру?

– У большинства игроков вариант «микс». Каждый играет за свое место в составе. Не можешь подготовиться, начиная с бутс, потеряешь место в составе и будешь сидеть на скамейке.

Еще 10 игроков ждут своего шанса. Я спокойно проанализирую игру. Настрой у 90% футболистов был поиграть в футбольчик, – сказал .