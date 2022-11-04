Глава Ла Лиги Тебас против клубов-государств: «У «ПСЖ» убыток 300 млн евро, а зарплаты – 60% от всего фонда Лиги 1. Это не футбол»

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Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал «ПСЖ»

«Что ж, в ближайшие пять лет предстоит непростая борьба. Речь не только о проектах Суперлиги. Надо еще убедить всех в необходимости экономической устойчивости, чтобы болельщики и дальше получали удовольствие от футбола.

Не должно быть клубов с миллионными убытками, клубов-государств... У «ПСЖ» в прошлом сезоне убыток в 300 миллионов евро, а зарплаты – 60% от всего зарплатного фонда Лиги 1. Это не футбол», – сказал Хавьер Тебас.

Клубами-государствами обычно называют команды, владельцы которых близко связаны с правлением отдельных стран. Обычно так называют «ПСЖ», «Манчестер Сити» или «Ньюкасл».

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