Глава Ла Лиги Тебас против клубов-государств: «У «ПСЖ» убыток 300 млн евро, а зарплаты – 60% от всего фонда Лиги 1. Это не футбол»

Президент Ла Лиги в очередной раз раскритиковал .

«Что ж, в ближайшие пять лет предстоит непростая борьба. Речь не только о проектах Суперлиги. Надо еще убедить всех в необходимости экономической устойчивости, чтобы болельщики и дальше получали удовольствие от футбола.

Не должно быть клубов с миллионными убытками, клубов-государств... У «ПСЖ» в прошлом сезоне убыток в 300 миллионов евро, а зарплаты – 60% от всего зарплатного фонда Лиги 1. Это не футбол», – сказал .

Клубами-государствами обычно называют команды, владельцы которых близко связаны с правлением отдельных стран. Обычно так называют «ПСЖ», «Манчестер Сити» или «Ньюкасл».