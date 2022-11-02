Хавьер Тебас: «Ла Лиге трудно сравняться с АПЛ экономически из-за демографии. В Испании меньше жителей, меньше доля платного ТВ»

Президент Ла Лиги высказался о конкуренции с .

– Что делает испанская лига, чтобы отличаться от других лиг из топ-5?

– В последнее время я говорил о «большой пятерке», но я думаю, что есть «Суперлига», которая отличается от остальных в экономическом плане – это АПЛ. Есть еще две лиги, которые находятся рядом и приближаются – Бундеслига и лига . А еще ниже находятся итальянская Серия А и Лига 1. Это реальная картина ситуации, не все одинаково.

В работе, которую делает Ла Лига, чтобы приблизиться к Премьер-лиге, у нас должны быть очень четкие цели. На национальных рынках нам уже очень трудно приблизиться к Премьер-лиге. Я имею в виду экономические объемы.

У нас страна с меньшим количеством жителей, с меньшей долей платного телевидения, чем в Англии, и это означает, что у нас всегда будут проблемы с тем, чтобы приблизиться к показателям АПЛ.

И именно в этой области мы проделали отдельную работу. Я считаю, что социальных сетей недостаточно, мы также должны стать ближе [к фанатам], и открытие представительств в более чем 40 странах и офисов более чем в 12 странах позволило нам напрямую контактировать со средствами массовой информации – как традиционными, так и с цифровой прессой, которая охватывает и освещает важную часть мировой спортивной информации.

Очень важно быть рядом с ними и знать, чего они хотят, и именно поэтому наши офисы по всему миру сослужили нам хорошую службу. Это позволило нам сократить отставание от Премьер-лиги на международном уровне.

Думая и усердно работая в среднесрочной перспективе, мы инвестировали в аудиовизуальные технологии, мы всегда инвестировали в технологии, которые находятся выше уровня Премьер-лиги, мы запустили аэрофотокамеры.

Сегодня практически у всех команд Ла Лиги есть аэрофотокамеры, все команды представляют свой состав голограммами. Это кажется чепухой, но это очень важные вопросы, когда дело доходит до просмотра матчей. Мы вносим технические улучшения, такие как дроны, например. Почти на всех наших матчах есть дроны с камерами, а в Премьер-лиге их нет.

Нам трудно сравняться с экономическом уровнем Премьер-лиги из-за демографической проблемы, но на технологическом и спортивном уровне мы составляем конкуренцию.

Не нужно смотреть на то, что произошло в прошлом сезоне или что может произойти в этом, нужно видеть последние десять сезонов или больше. С начала века Ла Лига выиграла 37 европейских трофеев, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, а Премьер-лига – 13.

И за последние десять сезонов лига выиграла 60% титулов, я думаю, что мы неплохи и можем противостоять рывку Премьер-лиги, несмотря на то, что экономически она может быть сильнее», – сказал .