Хавьер Тебас: «Уход из «Барсы» – ошибка для Месси, их связь стала бы брендом. Но Лео с Роналду ушли, а Ла Лига все еще на высшем уровне, не так ли?»

Хавьер Тебас надеется, что вернется в .

«Я скучаю по нему. Не знаю, будет ли это его последнее шоу [ЧМ-2022]. Это завист от него.

Я надеюсь, что Месси вернется. Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза – ошибка даже для Месси. Если бы он не ушел, их связь стала бы брендом. Это очень важно для игрока.

А что касается ... Ну, я считаю, что Месси должен вернуться раньше, чем Роналду. Но они ушли, а Ла Лига все еще на высшем уровне, не так ли?» – сказал глава Ла Лиги.

Хавьер Тебас: «Месси не хватает мировому футболу – теперь за ним следят меньше, чем в «Барсе». Что такое Лига 1? Не знаю, кто смотрит матч «ПСЖ» и «Нанта»