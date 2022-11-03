Глава Ла Лиги Тебас считает, что Пике может стать президентом «Барсы»: «Если он и сосьос этого захотят»
Президент Ла Лиги считает, что Жерар Пике может стать президентом «Барселоны».
– Сможет ли Жерар занять пост президента «Барсы»?
– Да, почему бы и нет? Он несколько лет вел дела за пределами поля. И он формируется, принимая решения в сфере бизнеса.
Жерар в состоянии [стать президентом], если сам захочет и этого захотят сосьос, – сказал Хавьер Тебас.
«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру
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