Глава Ла Лиги Тебас считает, что Пике может стать президентом «Барсы»: «Если он и сосьос этого захотят»

Президент Ла Лиги считает, что может стать президентом «Барселоны».

– Сможет ли Жерар занять пост президента «Барсы»?

– Да, почему бы и нет? Он несколько лет вел дела за пределами поля. И он формируется, принимая решения в сфере бизнеса.

Жерар в состоянии [стать президентом], если сам захочет и этого захотят сосьос, – сказал .

«Стану обычным фанатом». Пике уходит из «Барсы» – и вообще заканчивает карьеру