Александр Соболев: «В РПЛ есть судьи, думающие, что они главные на поле»
Александр Соболев недоволен некоторыми арбитрами, работающими в Мир РПЛ.
– Сейчас арбитры не всегда замечают фолы на Комличенко. Ты замечаешь, что тебя судят пристальнее остальных?
– Не замечал. Тем более сейчас есть VAR. Хотя тоже есть вопросы. Сначала к нам приходят, объясняют трактовки эпизодов, а потом в дерби Ермаков прыгает в ногу, а это, оказывается, желтая карточка. Зачем тогда показывать нам такие же моменты, в которых дают красную?
– Ты VAR «разбил» во время празднования после гола «Крыльям». Накипело?
– Давно хотел так сделать. Мне не нравятся определенные моменты с VAR, но я очень давно думал так отпраздновать – просто вспомнил.
– С какими судьями тебе наиболее комфортно находиться на поле?
– В плане того, как судьи общаются с футболистами, это Сережа Карасев и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать. Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они главные на поле. Хотя на деле все не так – они помощники на поле. И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы, – сказал нападающий «Спартака».
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