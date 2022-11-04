Глушаков сказал, что не сыграет с «Оренбургом» из-за травмы: «Конфликта с Гогниевым нет. Просто попали пяткой в икру»

Денис Глушаков объяснил, почему не сыграет с «Оренбургом» в 16-м туре Мир РПЛ.

– Физическая форма у меня нормальная, но есть небольшой ушиб. Не играю сегодня из-за повреждения.

– Вопросы с Гогниевым решены?

– Мы поговорили, все нормально. Конфликта нет.

– Увидим вас в этом году на поле?

– Думаю, восстанавливаться буду еще пару дней. Просто попали пяткой в икру, поэтому гематома, – сказал хавбек и капитан «Химок».

В матче 15-го тура с (1:6) главный тренер «Химок» заменил хавбека на 35-й минуте, крикнув ему «Домой, #####!» Глушаков сразу убежал в раздевалку. В этот же день Глушаков сыграл за Reality в матче Winline Медиалиги.

Матч – начнется в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.