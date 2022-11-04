Глушаков не сыграет с «Оренбургом», его нет в заявке «Химок»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Денис Глушаков Оренбург Медиалига Reality Футбол

Капитан «Химок» Денис Глушаков пропускает матч против «Оренбурга».

35-летнего полузащитника нет в заявке подмосковной команды на игру 16-го тура Мир РПЛ.

В матче 15-го тура с «Динамо» (1:6) главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил хавбека на 35-й минуте, крикнув ему «Домой, #####!» Глушаков сразу убежал в раздевалку.

В этот же день Глушаков сыграл за Reality в матче Winline Медиалиги.

Матч «Химки»«Оренбург» начнется в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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