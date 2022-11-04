Глушаков не сыграет с «Оренбургом», его нет в заявке «Химок»

Капитан «Химок» пропускает матч против «Оренбурга».

35-летнего полузащитника нет в заявке подмосковной команды на игру 16-го тура Мир .

В матче 15-го тура с (1:6) главный тренер «Химок» заменил хавбека на 35-й минуте, крикнув ему «Домой, #####!» Глушаков сразу убежал в раздевалку.

В этот же день Глушаков сыграл за Reality в матче Winline Медиалиги.

Матч – начнется в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.