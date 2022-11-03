Гогниев о словах журналисту «Матч ТВ»: «Готов извиниться. Это же случилось не на камеру, такое не должно всплывать»
Тренер «Химок» Спартак Гогниев сказал, что готов извиниться перед журналистом «Матч ТВ».
В перерыве матча 15-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:6) Гогниев, которого удалили в концовке первого тайма, сорвался на Сергея Дурасова, сказав ему: «Да #####, ##### какую-то говорите, ###».
Также Гогниев рассказал, что уладил недопонимания с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым. В игре с «Динамо» хавбек был заменен на 35-й минуте, а тренер крикнул ему: «Домой, #####! Домой, #####!»
«С Дурасовым еще не общался. Посмотрим, какое будет наказание для меня. Я готов с Дурасовым пообщаться, извиниться. Это же случилось не на камеру, такие вещи не должны всплывать.
Глушаков? Все вопросы решены. Всегда», – сказал Гогниев.
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