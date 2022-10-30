Глушаков об игре в Медиалиге: «Не провел полный матч за «Химки», решил доработать с Reality»
Денис Глушаков поделился впечатлениями после игры в Winline Медиалиге.
Полузащитник вышел в стартовом составе Reality в матче против «Амкала» (2:4).
До этого 35-летний хавбек был заменен в первом тайме матча «Химок» с «Динамо» (1:6).
– Правильно понимаем, вы с игры «Химок» спешили на матч Reality?
– Ты все юморишь (улыбается)? Там не сыграл полноценный матч, решил доработать с Reality.
– Как вам игра сегодня?
– Видно, самоотдача была, вели 1:0, но почему-то потеряли концентрацию, упустили хорошие моменты, дважды пропустили. Тяжело было отыгрываться.
– Будете еще в наших матчах участвовать?
– Само собой. Если будут приглашать, то буду, – сказал Глушаков телеграм-каналу MFC Reality.
Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там
Комментарии