Глушаков об игре в Медиалиге: «Не провел полный матч за «Химки», решил доработать с Reality»

Денис Глушаков поделился впечатлениями после игры в Winline Медиалиге.

Полузащитник вышел в стартовом составе Reality в матче против «Амкала» (2:4).

До этого 35-летний хавбек был заменен в первом тайме матча «Химок» с «Динамо» (1:6).

– Правильно понимаем, вы с игры «Химок» спешили на матч Reality?

– Ты все юморишь (улыбается)? Там не сыграл полноценный матч, решил доработать с Reality.

– Как вам игра сегодня?

– Видно, самоотдача была, вели 1:0, но почему-то потеряли концентрацию, упустили хорошие моменты, дважды пропустили. Тяжело было отыгрываться.

– Будете еще в наших матчах участвовать?

– Само собой. Если будут приглашать, то буду, – сказал Глушаков телеграм-каналу MFC Reality.

Гогниев отправил Глушакова «Домой!» – а он уехал в Медиалигу! Проиграл и там