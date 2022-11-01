Иньеста о возвращении Месси в «Барсу»: «Это кажется сложным. Но я не Лео и не Лапорта и не могу предсказать, что произойдет в будущем»

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Андрес Иньеста высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

– Лапорта хочет, чтобы он завершили карьеру в «Барсе», и говорит, что надеется добиться этого, реально ли это?

– Конечно, это кажется сложным, но я не Лео и не Лапорта и не могу предсказать, что может произойти в будущем.

– Ты  бы этого хотел?

– Больше, чем этого хочу я, этого должен хотеть он. Посмотрим, сможет ли он дать себе такую возможность, – сказал полузащитник «Виссел Кобе». 

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