Игорь Семшов: «Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно. Это безобразие, клуб многое им дал»

Экс-хавбек ЦСКА Игорь Семшов высказался об уходе и .

Футболисты приняли решение приостановить действие контрактов с московским клубом в соответствии с правом, предоставленным .

– Что сейчас не получается у ЦСКА?

– Не получается набрать полную обойму футболистов, на которых может опираться главный тренер. Сигурдссон и Эджуке покинули команду, а они были основными футболистами.

Еще нет усиления – это, конечно, беспокоит главного тренера. Команда должна привыкнуть к новым требованиям, так как не все понимают, что нужно делать на поле. Нагрузки также влияют на результат, но я бы не стал сейчас на нем зацикливаться. Все покажет только чемпионат.

– Ушли Эджуке и Сигурдссон. Это ли не предательство со стороны футболистов, которые говорили, что им все нравится в ЦСКА?

– К сожалению, ФИФА создала такую ситуацию. Это безобразие, потому что клуб дал им многое, а они вот так поступили.

Теперь надо понимать, стоит ли нам приглашать легионеров, которые в любой момент могут уехать. Эджуке и Сигурдссон поступили неправильно, – сказал Семшов.

Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА. Таких новостей все больше