ЦСКА готовит заявление против поправки ФИФА по легионерам: «Финансовые последствия для российских клубов очень серьезные. Главные бенефициары – агенты»

В ЦСКА сообщили о намерении выступить против решения ФИФА, касающегося легионеров.

Ранее Международная федерация футбола разрешила иностранным футболистам, принадлежащим российским клубам, приостанавливать контракты до 30 июня 2023-го.

«Мы со своей стороны готовим новое заявление в рамках нового дела по поводу последней поправки ФИФА, что легионеры могут просто взять и на год уйти. Здесь очень серьезные финансовые последствия для российских клубов.

У нас этой опцией воспользовались Сигурдссон и Эджуке. Давайте на примере Эджуке: сумма трансферов – приблизительно 12 миллионов. Это подъемные, агентские, контракт на четыре года. В итоге у тебя просто-напросто год забирают. Если разделить 12 на 4, то считай, что 3 миллиона у тебя забрали. И это не полная сумма.

По сути, главными бенефициарами этой поправки ФИФА являются агенты. Сейчас они просто бесплатно могут притащить игрока в клуб, что, в общем-то, и сделал агент Эджуке.

Ясное дело, что небольшая мотивация – самому агенту, вот они в плюсе. Как раз по этой причине воздействуют на игроков. Вот это дело сейчас самое важное, и по нему собираются необходимые документы», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го