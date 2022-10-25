ЦСКА попросит ФИФА открыть дело о долге «Вест Хэма» за Влашича: «Возможности для досудебного урегулирования исчерпаны»

добивается выплаты положенных за переход Николы Влашича в средств.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер . Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию.

На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в , инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств», – заявил директор ЦСКА по коммуникациям .

В августе сообщалось, что за Влашича, перешедшего в АПЛ в 2021 году, «молотобойцы» по-прежнему должны армейцам около 9 млн евро.

На данный момент хорватский футболист выступает на правах аренды за «Торино». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.