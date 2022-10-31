«Иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Пока не доходит до действий». Игрок «Црвены Звезды» Голдин об отстранении России

Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин высказался об отстранении России.

– Как отреагировал на отстранение от еврокубков?

– Не очень сильно расстроился, но было обидно. Хотелось посмотреть на москвичей в плей-офф, интересное противостояние могло получиться с «Лейпцигом». Да и круто, когда твоя команда играет в еврокубках.

В тот момент было больше обидно за сборную России, так как хоть какой-то шанс на попадание в Катар был. Было бы кого поддержать на чемпионате мира, помимо . Но мне кажется, было очевидно, что УЕФА и ФИФА примут такие решения на фоне всеобщей повестки.

– Честно, задумался после этого о своей перспективе в сборной, в молодежке?

– Думаю, сейчас всем русским игрокам непонятно, когда нас вернут на международную арену. Сейчас только можно проводить товарищеские матчи с так называемыми дружественными странами. Это огромный минус для футболистов.

Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из-за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли. Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких-то действий на этот счет. Все зависит от развития ситуации.

– Как думаешь, когда завершится отстранение российского футбола?

– Изоляция от остального мира может быть надолго – лет на пять. Хотя хочется, чтобы все завершилось как можно скорее. Все зависит от того, когда закончатся известные геополитические события.

– Возможен прогресс в таких условиях?

– Такое может быть. В сложившихся условиях надо будет делать ставку на детско-юношеский футбол, а также на отъезд большинства иностранцев, чтобы появились места для россиян. Отечественные игроки будут чаще играть, их будет больше в РПЛ. Собственно, развитие будет от увеличения числа своих спортсменов.

– Допускаешь теперь свое появление в ?

– До всех событий думал об этом, хотя в приоритете всегда была Европа. Предполагал, что в 32-33 года окажусь в российском чемпионате, поиграю на родине. Сейчас уезжать не хочется. Да и перспектива выступления в России непонятна. Намерен пробиться в европейский футбол, – сказал Голдин.

Владислав живет в Сербии с 11 лет и сейчас выступает за молодежную команду , с которой в прошлом году выиграл молодежный чемпионат страны. В детстве он играл в академии московского «Спартака».