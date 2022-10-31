Георгий Джикия: «Соболев – лучший нападающий России, хоть я и не должен говорить это на камеру. Завтра он мне будет тыкать этим в лицо»

назвал лучшим нападающим России.

– Вы удовлетворены итогами первого круга?

– Да.

– Можете ли назвать Соболева лучшим российским нападающим сегодня?

– Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.

– Почему же?

– Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.

– Заканчивается контракт у Карпина как у тренера сборной. Вы хотели бы его продления?

– Этот вопрос необходимо задавать в РФС. У нас с Валерием Георгиевичем потрясающие отношения, на сегодня он тренер сборной – надеюсь, он вызовет меня сейчас.

– У вас есть надежда когда-нибудь сыграть на чемпионате мира?

– Когда? В 2026 году? Я хочу.

– А надежда есть?

– Надежда умирает последней, – сказал защитник .