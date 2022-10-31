Георгий Джикия: «Соболев – лучший нападающий России, хоть я и не должен говорить это на камеру. Завтра он мне будет тыкать этим в лицо»
Георгий Джикия назвал Александра Соболева лучшим нападающим России.
– Вы удовлетворены итогами первого круга?
– Да.
– Можете ли назвать Соболева лучшим российским нападающим сегодня?
– Да. Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру.
– Почему же?
– Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо.
– Заканчивается контракт у Карпина как у тренера сборной. Вы хотели бы его продления?
– Этот вопрос необходимо задавать в РФС. У нас с Валерием Георгиевичем потрясающие отношения, на сегодня он тренер сборной – надеюсь, он вызовет меня сейчас.
– У вас есть надежда когда-нибудь сыграть на чемпионате мира?
– Когда? В 2026 году? Я хочу.
– А надежда есть?
– Надежда умирает последней, – сказал защитник «Спартака».
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