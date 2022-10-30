Джикия о сборной России: «До 2026-го нигде не будем участвовать, как понимаю. Телевизор в помощь»

высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

Футболист ответил на вопрос о том, будет ли смотреть ЧМ-2022.

– Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?

– Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет.

– Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь, – сказал защитник и сборной России.