Джикия о сборной России: «До 2026-го нигде не будем участвовать, как понимаю. Телевизор в помощь»

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Георгий Джикия высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

Футболист ответил на вопрос о том, будет ли смотреть ЧМ-2022.

– Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?

– Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет.

– Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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