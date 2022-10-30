Джикия о сборной России: «До 2026-го нигде не будем участвовать, как понимаю. Телевизор в помощь»
Георгий Джикия высказался об отстранении сборной России от международных турниров.
Футболист ответил на вопрос о том, будет ли смотреть ЧМ-2022.
– Если будет время и желание посмотреть чемпионат мира, то почему бы и нет?
– Многие недовольны, что несправедливо сборная России не играет.
– Это уже факт, если не ошибаюсь. До 2026 года минимум, как понимаю, нигде не будем участвовать. Телевизор в помощь, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
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