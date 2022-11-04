Александр Соболев: «Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе»

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Александр Соболев поделился мнением о влиянии Fan ID на посещаемость матчей.

«Fan ID – самая угнетающая история в российском футболе для меня. На финале Кубка было круто из-за большого количества народа, но были бы активные фанаты – было бы круче. В Воронеже было очень классно. И Киргизия запомнилась сильно.

По сравнению с тем, как мы играем сейчас, и что было в Бишкеке – две разные истории», – сказал нападающий «Спартака».

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