Пропалестинские активисты призвали запретить демонстрацию флага Израиля на матчах ЧМ-2022 и предложили поднимать флаг Палестины

Пропалестинские активисты призвали запретить демонстрацию флага Израиля на матчах .

Вместо этого активисты просят болельщиков на стадионах демонстрировать флаги Палестины.

«Мы призываем все ответственные органы предотвратить пронос израильских флагов и расценивать подобные акты как провокационные, угрожающие безопасности и противоречащие принципам народа Катара.

Мы призываем народ Катара и всю арабскую общественность демонстрировать на стадионах и улицах флаги Палестины», – говорится в заявлении организации BDS Movement.