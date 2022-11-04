Пропалестинские активисты призвали запретить демонстрацию флага Израиля на матчах ЧМ-2022 и предложили поднимать флаг Палестины

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Пропалестинские активисты призвали запретить демонстрацию флага Израиля на матчах ЧМ-2022.

Вместо этого активисты просят болельщиков на стадионах демонстрировать флаги Палестины.

«Мы призываем все ответственные органы предотвратить пронос израильских флагов и расценивать подобные акты как провокационные, угрожающие безопасности и противоречащие принципам народа Катара.

Мы призываем народ Катара и всю арабскую общественность демонстрировать на стадионах и улицах флаги Палестины», – говорится в заявлении организации BDS Movement.

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