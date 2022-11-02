Саутгейта раскритиковали за слова о рабочих в Катаре: «Они хотят проведения ЧМ-2022 из-за любви к футболу»

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Гарет Саутгейт считает, что рабочие в Катаре хотят проведения в стране ЧМ-2022.

«В конечном итоге футбол – это то, ради чего мы здесь, мы будем играть там. 

Я был в Катаре несколько раз и встречался со многими рабочими. Безусловно, они едины в одном – в желании того, чтобы турнир состоялся. Они хотят этого, потому что любят футбол. Они хотят, чтобы футбол пришел в Катар.

Мы должны реалистично относиться к тому, насколько сильно собираемся повлиять на страну, которую мы не контролируем», – сказал главный тренер сборной Англии.

Отмечается, что за этот комментарий в прессе Саутгейт подвергся критике правозащитных групп. Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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