Роман Зобнин: «Спартак» не может вполноги обыгрывать условные «Торпедо» или «Химки» даже с учетом того, что РПЛ стала откровенно слабее»

Полузащитник подвел итоги 1-го круга Мир .

«Сейчас мы идем на втором месте, я считаю, это неплохо. Пока что неплохо. В том составе, что у нас есть, в тех возможностях и во всем, что нас окружает. Ведь если взять прошлый сезон, мы взяли Кубок России, но шли на 10‑м месте. Никого это не устраивало, и мы должны были что‑то с этим делать.

Мы растем как команда, у нас молодые ребята. Может, где‑то нестабильные, потому что молодые, но мы проводим достаточно хороший сезон.

Даже с учетом того, что лига у нас стала слабее откровенно, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки», – сказал Зобнин.