Зобнин провел 200-й матч за «Спартак»: «Для меня это уже дом. Я полюбил клуб, фанатов, персонал»

Полузащитник Роман Зобнин провел 200-й матч за .

Юбилейным для 28‑летнего хавбека стал матч с «Торпедо» (1:0) в 15‑м туре Мир . Роман выступает за клуб с 2016 года.

«Ощущения хорошие. Самое главное, что победили, взяли три очка, поднялись в турнирной таблице на второе место.

Настраивался в обычном режиме, хотелось победить. Было дерби, несмотря на то, что на последнем месте. Тяжелый матч, соперник неприятный – забрал очки у ЦСКА, с «Зенитом» пропустил только на последних минутах.

Не забили много моментов, у меня было три эпизода. Нужно было забивать второй мяч, чтобы было полегче. Ретроформа? Мне понравилось. Ничего лишнего, только ромб.

Поздравление команды удивило, благодарен им, тренерскому штабу, болельщикам. Думаю, 200 матчей – это не предел, будем двигаться дальше.

Насчет праздника пока не думал, идет сезон, возможно, сделаю. За это время я полюбил клуб, фанатов, персонал. Для меня это уже дом, где мне комфортно», – сказал Зобнин клубной пресс-службе.