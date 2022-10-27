Зобнин просил Карпина не вызывать в сборную на Кыргызстан: «Из-за хронических проблем со здоровьем и с учетом того, что матч не слишком значимый»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Валерий Карпин Сборная Кыргызстана по футболу Роман Зобнин Матч ТВ Футбол

Роман Зобнин объяснил, почему попросил Валерия Карпина не вызывать его в сборную России. 

В сентябре сборная России в гостевом товарищеском матче победила Кыргызстан – 2:1. Зобнин пропускал игру. 

– Ты сам отказался ехать в Киргизию со сборной или же не смог?

– Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем и с учетом того, что матч был, можно так сказать, не слишком значимым для российского футбола.

В дальнейшем мне бы хотелось поберечь свое здоровье, пока такая ситуация.

– На следующий товарищеский матч тебя не вызовут? Или договоренность была только на Бишкек?

– Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали, – сказал полузащитник «Спартака»

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