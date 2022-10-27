Зобнин просил Карпина не вызывать в сборную на Кыргызстан: «Из-за хронических проблем со здоровьем и с учетом того, что матч не слишком значимый»

объяснил, почему попросил не вызывать его в сборную России.

В сентябре сборная России в гостевом товарищеском матче победила – 2:1. Зобнин пропускал игру.

– Ты сам отказался ехать в Киргизию со сборной или же не смог?

– Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем и с учетом того, что матч был, можно так сказать, не слишком значимым для российского футбола.

В дальнейшем мне бы хотелось поберечь свое здоровье, пока такая ситуация.

– На следующий товарищеский матч тебя не вызовут? Или договоренность была только на Бишкек?

– Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали, – сказал полузащитник .