Магкеев о 14-м месте «Локо»: «Летом все реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не за выживание»

высказался о положении «Локомотива» после 1-го круга Мир .

– «Локомотив» закончил первый круг на 14-м месте. Перед сезоном ты мог представить, что к зиме вы окажетесь в зоне стыков?

– По предсезонным сборам ничто не предвещало такого результата. Мы провели пару игр и выглядели очень свежо: были победы, все чувствовали уверенность в своих силах. Но потом что-то пошло не так, все покатилось комом – и теперь мы 14-е...

– Летом игроки «Локо» заявляли, что вы поборетесь с «Зенитом» за чемпионство.

– Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с , а не за выживание – мы же представляем «Локомотив»...

– Сейчас у тебя есть уверенность, что вы точно не вылетите?

– Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики, – сказал защитник «Локомотива».

Худший первый круг в истории «Локо»: 14-е место и вагон оборонительных антирекордов