Экс-тренер «Локомотива» о словах Баринова: «Со стороны могло показаться, что игрокам до #####. Но так бывает, когда состав молод»

Экс-помощник Циннбауэра Фадлу Давидс прокомментировал резонансную фразу Дмитрия Баринова.

Капитан «Локомотива» после матча с «Торпедо» заявил, что некоторые одноклубники не особо переживали из-за неудачных результатов: «На некоторых смотришь, и такое ощущение, что им до ##### [все равно]».

«Конечно, со стороны могло показаться, что игрокам до #####. Когда ты молод и продолжаешь проигрывать, вновь совершаешь ошибки, так может видеться со стороны.

Но даже когда мы остались в меньшинстве с «Уралом» и проигрывали, мы продолжали верить. И после 0:1, и после 0:2, у нас оставалось качество, чтобы вернуться в игру.

Но вопрос в ментальности. Возможно, именно об этом говорил Баринов – о том, что даже проигрывая, нужно продолжать пытаться. Но так бывает, когда состав молод», – сказал специалист.

В нынешнем сезоне в 14 матчах Премьер-лиги «Локомотив» потерпел восемь поражений при трех ничьих и трех победах.