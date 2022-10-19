Баринов о возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо»: «Мы все рады. Бог все видит и назначает сюда правильных людей»

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Дмитрий Баринов рад возвращению Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в штаб «Локомотива»

– Как восприняли возвращение Лоськова и Пашинина?

– Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение. Здорово, что так все получилось. Бог все видит и назначает сюда правильных людей.

– Вы их встретили как-то по-особому?

– Обнялись. Я сказал: «С возвращением!» Сейчас после игры поздравил с победой и назначением. Мы ждали их. Хорошо, что они вернулись, – сказал полузащитник московского клуба. 

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