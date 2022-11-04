Соболев о запрете Абаскаля на мат в «Спартаке»: «Это работает. Он хочет, чтобы был рабочий подсказ – без негатива»

рассказал, что при в «Спартаке» меньше матерятся.

«У Абаскаля достаточно эмоциональные установки. Понятно, что Ваноли был эмоциональнее, но Гильермо хорошо заряжает. Иногда даже понимаем его, когда он переходит на испанский, потому что по эмоциям все видно.

Он запретил материться на первой тренировке? Да, это работает. Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ – без негатива. При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», – рассказал нападающий .

Абаскаль о запрете на мат в «Спартаке»: «Есть слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере. Хотим заменять их на более позитивные»