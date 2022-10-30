Александр Соболев: «Абаскаль всех сплотил в «Спартаке» – тимбилдингами, мини‑играми, караоке. Получаем удовольствие от всего, что происходит»

заявил, что сплотил всех футболистов «Спартака».

Красно-белые одержали победу над «Торпедо» (1:0) в матче Мир .

«Не удивлен такой игре от , но разозлен плохой реализацией. Хорошая команда, боевая. Много стыков, но это дерби. Игралось нормально. На холод не обращал внимания, я же сибиряк.

15 туров всего прошло. После 28-29 [тура] будем делать выводы. Получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.

Не знаю как, но Абаскаль всех сплотил. Может ,на сборах тимбилдингами, мини‑играми, караоке.

Чернов говорил в интервью, что он пел так, что аж потолок чуть не пробил, на стол залез. Пели все, но некоторые стеснялись. Зиньковский, например», – сказал нападающий .

«Спартак» взял дерби у «Торпедо» в стильном ретро: футболка без спонсоров и c самым классическим ромбиком