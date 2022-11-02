Жозе Моуринью: «Рома» не хочет снова выигрывать Лигу конференций. Мы хотим в плей-офф ЛЕ, где будут даже команды, способные взять ЛЧ»

Главный тренер «Ромы» не хочет снова играть в Лиге конференций.

Римляне занимают в группе С Лиги Европы третье место и 3 ноября сыграют с идущим вторым «Лудогорцем». У команд по 7 очков.

«Важно, что Дзаньоло сможет сыграть, он способен помочь нам победить. Не могу сказать, что он полностью здоров, но было бы здорово иметь его в составе.

Если мы не победим, то отправимся в Лигу конференций, но мы этого не хотим. Мы хотим в плей-офф Лиги Европы, и для этого нужна только победа. Будет сложно – из-за давления и из-за нашего соперника.

Амбиции наших игроков таковы, что мы не хотим снова выигрывать Лигу конференций, мы хотим играть в плей-офф ЛЕ, где можно встретиться даже с командами, способными выиграть Лигу чемпионов. Вот чего мы добиваемся», – сказал Моуринью.

Дибала стал лидером «Ромы» – и сразу получил травму. Теперь его функции на Пеллегрини и Дзаньоло