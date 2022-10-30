Стив Никол: «Если «Ливерпуль» не сыграет в еврокубках – плохо ли это? «Челси» в 1-й сезон при Конте ничего не потерял»

Экс-защитник думает, что нет ничего плохого в пропуске евросезона.

«Я сидел и думал о том, что ничего не потерял от того, что не играл в еврокубках в первый год при Конте. Это вообще никак не навредило клубу. И я вот думал, а будет ли что-то плохое, если и «Ливерпуль» пропустит год?

Лигу чемпионов он вряд ли выиграет, Лига конференций – это вообще ерунда, и вот я бы спросил сам у себя: так ли хочется играть в , проводить матчи по четвергам и воскресеньям? Если пропустить один сезон, это мало что изменит.

У команды идет не так вообще все. Можно начать с формы футболистов – все они не в форме. К страсти претензий быть не может, но она ведет к потерям мяча, к отчаянию. Игроки так сильно стараются, что не контролируют себя. Передачи либо слишком длинные, либо слишком короткие. То же происходит с голевыми моментами.

Все, что могло пойти не так, пошло не так. Я слышал, что Клопп говорил, будто после ЧМ все будет иначе. Я бы хотел узнать, что именно изменится. Состав-то явно не претерпит значительных изменений. Но, скажу я вам, поменять нужно очень многое», – сказал Никол ESPN.