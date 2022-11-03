Роналду после победы над «Сосьедадом»: «МЮ» продолжает идти к своим целям. Спасибо болельщикам!»

поделился мыслями после победы над (1:0).

«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают! 👏🏽» – написал Роналду в соцсетях.

Напомним, Роналду вышел в стартовом составе на игру и отметился ассистом. При этом победа все равно не позволила занять первое место в группе.