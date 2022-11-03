Роналду после победы над «Сосьедадом»: «МЮ» продолжает идти к своим целям. Спасибо болельщикам!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Футбол

Криштиану Роналду поделился мыслями после победы над «Реал Сосьедад» (1:0). 

«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают! 👏🏽» – написал Роналду в соцсетях.

Напомним, Роналду вышел в стартовом составе на игру Лиги Европы и отметился ассистом. При этом победа все равно не позволила «Манчестер Юнайтед» занять первое место в группе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные