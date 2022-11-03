Роналду после победы над «Сосьедадом»: «МЮ» продолжает идти к своим целям. Спасибо болельщикам!»
Криштиану Роналду поделился мыслями после победы над «Реал Сосьедад» (1:0).
«Мы двигаемся дальше и продолжаем идти к своим целям в этом сезоне! Спасибо нашим болельщикам, которые никогда нас не бросают! 👏🏽» – написал Роналду в соцсетях.
Напомним, Роналду вышел в стартовом составе на игру Лиги Европы и отметился ассистом. При этом победа все равно не позволила «Манчестер Юнайтед» занять первое место в группе.
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