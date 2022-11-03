Агент Сафонов: «Цорн развалил «Спартак», поэтому попадание в «Локо» удивило. Вся страна смеется над его немецкой системой»
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу менеджера Томаса Цорна в «Локомотиве».
– Исключительная ситуация: три московских клуба в зоне вылета и стыков. Как вам падение «Локомотива»?
– Если говорить про «Локо», до этого Томас Цорн развалил «Спартак». И поэтому я был крайне удивлен, что он попал в «Локомотив». Сейчас вся страна смеется над его немецкой системой.
Я читал интервью людей, которые разбираются в футболе, они говорят: «За те деньги, что они купили игроков, они их никогда в жизни не продадут». Теперь это просто дырка в бюджете.
– Но «Локомотив» не вылетит?
– На 200 процентов уверен, что они не вылетят. И даже в стыковые матчи не попадут, – сказал Сафонов.
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