Агент Сафонов: «Цорн развалил «Спартак», поэтому попадание в «Локо» удивило. Вся страна смеется над его немецкой системой»

Футбольный агент оценил работу менеджера в «Локомотиве».

– Исключительная ситуация: три московских клуба в зоне вылета и стыков. Как вам падение «Локомотива»?

– Если говорить про «Локо», до этого Томас Цорн развалил . И поэтому я был крайне удивлен, что он попал в ». Сейчас вся страна смеется над его немецкой системой.

Я читал интервью людей, которые разбираются в футболе, они говорят: «За те деньги, что они купили игроков, они их никогда в жизни не продадут». Теперь это просто дырка в бюджете.

– Но «Локомотив» не вылетит?

– На 200 процентов уверен, что они не вылетят. И даже в стыковые матчи не попадут, – сказал Сафонов.